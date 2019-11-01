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منع الأطفال دون الـ12 سنة من استخدام الألعاب النارية

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أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة لائحة فنية للألعاب النارية «حددت خلالها بأن يكون الحد الأدنى للعمر المسموح به لاستخدام الألعاب النارية بـ12 سنة، حيث صنفت اللائحة مستخدمين للألعاب النارية بحسب الفئة العمرية إلى 3 فئات، بحيث يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر كالتالي: «الفئة 1: 12 سنة، الفئة 2: 16سنة، الفئة 3: 18 سنة».

وأكدت اللائحة أنه يجب أن تستخدم الألعاب النارية في الأماكن والأوقات التي تحددها الجهات ذات العلاقة، بحيث يكون تأثير مستوى الضجيج الناتج لا يتعدى 125 ديسيبل (dB(AI)) أو 145 ديسيبل (dB(C) pk) لجميع الفئات، ولا يؤذي صحة السكان أو مجاوريهم، مع الالتزام بكل التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.


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