منع الأطفال دون الـ12 سنة من استخدام الألعاب النارية

وأكدت اللائحة أنه يجب أن تستخدم الألعاب النارية في الأماكن والأوقات التي تحددها الجهات ذات العلاقة، بحيث يكون تأثير مستوى الضجيج الناتج لا يتعدى 125 ديسيبل (dB(AI)) أو 145 ديسيبل (dB(C) pk) لجميع الفئات، ولا يؤذي صحة السكان أو مجاوريهم، مع الالتزام بكل التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
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