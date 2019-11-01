نظم تقنية
جرى التوقيع على الاتفاقية المبرمة، أمس، في مقر البرنامج بالرياض، بحضور المهندس وليد بن سعود الرشود وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، والمهندس علي بن ناصر العسيري الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر».وقال وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي إن «الاتفاقية تأتي في سياق أتمتة إجراءات وخدمات الوزارة لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتحقيق رؤيتها 2030، وتوظيف أحدث النظم التقنية التي تختصر الجهد والوقت، ما ينعكس بشكل إيجابي على العمل وتطويره».
سرعة وكفاءة
بين العسيري من جانبه أن «يسّر» هدف من خلال إتاحة «مراسلات» للجهات الحكومية، إلى إيجاد نظام وطني لربط أنظمة الاتصالات الإدارية في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه يعمل على سرعة وكفاءة تبادل المعاملات بين الجهات الحكومية، إذ يتوقع منه أن يجري تواصلاً بين جهتين حكوميتين خلال ثوانٍ بدلاً من المراسلات التقليدية التي تستغرق عدة أيام.
الاستفادة من الموارد
يعمل النظام على توفير المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وحفظ المال العام، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من إتمام خدماتها، وتقديمها إلكترونياً بشكل كامل، مع تقليل دورة حياة تطوير الخدمات الإلكترونية، ورفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية، كما يتيح نظام «مراسلات» للجهات الحكومية تبادل المراسلات والمستندات إلكترونياً بدلاً من الورق والمراسلين، وبالتالي تستطيع تلك الجهات الاستفادة من مواردها البشرية على أتم وجه.
نظام «مراسلات»
يوفر المصاريف التشغيلية الحكومية
يحفظ المال العام
يوفر البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية
يمكن الجهات الحكومية من إتمام خدماتها إلكترونيا
يرفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية
يتيح تبادل المراسلات والمستندات إلكترونيا
كانت هذه تفاصيل خبر ربط إلكتروني عدلي بمراسلات لمواكبة التحول الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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