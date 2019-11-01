تخريج 17 متدربا من 11 دولة بدورة المواد الخطرة

رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو حفل تخريج دورة «الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة» التي نظمتها المديرية العامة بمعهد الدفاع المدني، بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، واستمرت 3 أسابيع، شارك فيها 17 متدربًا من 11 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضح مدير معهد الدفاع المدني العقيد عبدالرحمن آل دغيم أن برنامج الدورة اشتمل على الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال عددٍ من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة، إضافة إلى استهداف المعنيين بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لرفع وبناء قدرات المتدربين ومعارفهم ومهاراتهم بما يمكّنهم من تنفيذ مهامهم باحترافية عالية.