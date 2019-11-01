تخريج 17 متدربا من 11 دولة بدورة المواد الخطرة

وأوضح مدير معهد الدفاع المدني العقيد عبدالرحمن آل دغيم أن برنامج الدورة اشتمل على الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال عددٍ من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة، إضافة إلى استهداف المعنيين بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لرفع وبناء قدرات المتدربين ومعارفهم ومهاراتهم بما يمكّنهم من تنفيذ مهامهم باحترافية عالية.
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