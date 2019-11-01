شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 72 شهراً مديراً لتعليم حائل: ماذا قال الثويني بعد انتهاء تكليفه؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بندر الغضوري (حائل)

بعد 72 شهراً قضاها مديراً للتعليم بمنطقة حائل، ترجل الدكتور يوسف الثوني عن إدارة التعليم بعد انتهاء فترة تكليفه، حقق التعليم بالمنطقة خلالها سجلاً حافلاً من الإنجازات والمكاسب، أبرزها حصول تعليم حائل على المركز الثاني في جائزة الوزارة فئة "التميز الإداري"، وحصول المعلم سلطان العنزي على "المعلم المتميز" على مستوى الوزارة، إضافة لحصول عدد من المعلمين والمعلمات على عدد من الجوائز المتقدمة في الوزارة.

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كما حصل عدد من الطلاب والطالبات على مراكز متقدمة في عدد من الجوائز المحلية والعالمية، فضلاً عن اعتماد عدد من الجوائز الخاصة لرفع مستوى الأداء التعليمي بالمنطقة، والتوسع في افتتاح أندية الحي بالمدينة والمحافظات، وإعادة تشغيل مجمع الملاعب الرياضية، وافتتاح عدد من الصالات الرياضية بالمدارس.

وفي رسالة الوداع، قال الثويني: «تشرفت بخدمة هذا الوطن المعطاء، وأزجي خالص الشكر وعظيم الامتنان للأمير عبدالعزيز بن سعد، على ما وجدته طيلة تكليفي من محبة ودعم وتشجيع ومساندة، وتوجيهات سديدة كان لها الأثر الكبير في تطوير التعليم بالمنطقة، والشكر موفور وموصول للأمير فيصل بن فهد بن مقرن».

وأضاف: «أتقدم بالشكر لوزير التعليم، وأثمن عالياً الجهود الرائعة من الإخوة والأخوات القيادات التعليمية والمدرسية والإدارية، والأساتذة والإداريين بتعليم حائل، على ما وجدته منهم من تعاون وتكامل وتجانس كان له الأثر الكبير بعد توفيق الله في تحقيق التطلعات».