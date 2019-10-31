السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يرعى فعاليات المؤتمر الرابع لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية



عنيزة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء أمس, فعاليات المؤتمر الرابع لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية, والمقام بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمدن المستدامة على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة, بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد عضوة مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين , ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن, ووكيل وزارة التجارة الاستثمار عبدالسلام بن عبدالله المانع, ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم, ورئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية الدكتور يوسف عبدالغفار, ومديري الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المحافظة.

واطلع سموه فور وصولة على معرض مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تم تنفيذها من قبل القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية بمحافظة عنيزة, والمشتملة على العديد من الأعمال التطوعية والاجتماعية والخيرية في الإعاقة والبيئة والتنمية ومشاريع الشباب وصناعة الإيجابية.

ثم توجه سموه لمقر الحفل المقام بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي, تلا ذلك فقرات الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك ألقى وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان الزبن كلمة أوضح من خلالها أن المؤتمر الرابع لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية الذي ينظمه مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة بالتعاون مع معهد الشبكة الإقليمية للتدريب تحت عنوان "قوة مشاركة الشباب في المدن" يهدف إلى تمكين الشباب من المبادئ والطرق المنهجية المتبعة للتطوع والتعرف على قدرات الشباب لتنفيذ وإدارة البرامج والمبادرات, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من دعم وتشجيع العمل الاجتماعي وتعزيزه لدى أبناء المنطقة .

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية الدكتور يوسف عبدالغفار بما يقدمه الشباب من مبادرات والتي تجد توسعاً كبيراً لديهم خلال السنوات الأخيرة, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته وتشجيعه للمؤتمر.

عقب ذلك أكدت عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد على أن القيادة ـ أيدها الله ـ تسعى دائماً إلى الاهتمام بموضوع الشباب ودعمهم في تنمية المسؤولية المجتمعية, مشيرة على أن الجهود المقدمة في تنمية المسؤولية المجتمعية من أبناء هذه المنطقة بقيادة سمو أمير منطقة القصيم يعكس انموذج يحتذى به وفي شتى المجالات.

وأشارت رغد الزنيدي من خلال كلمة الشباب على أنه من المهم مواصلة تنفيذ وتحقيق المبادرات في المسؤولية المجتمعية, داعية المؤسسات إلى دعم وتشجيع الشباب وتحفيزهم لمواصلة تعزيز مثل هذه الاعمال الخيرة, بعد ذلك قدم عرضاً مرئياً عن المدينة المسؤولة مجتمعياً .

من جانبه أِشار رئيس المؤتمر عبدالرحمن الخلف إلى أن من أهم الأهداف التي يتم تحقيقها في المسؤولية المجتمعية هو رفع مؤشرات الإنجاز ومواصلة العطاء, مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم لأبناء المنطقة وفي شتى المجالات.

أثر ذلك توج صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، محافظة عنيزة بجائزة المدينة العربية المسؤولة مجتمعياً لعام 2020م بعد اختيارها من مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومجلس أمناء جائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعياً, لما قدمته من مبادرات تتوافق مع المعايير العالمية في مجالات المسؤولية المجتمعية, وكرم سموه الجهات الحكومية والأهلية والخيرية المبادرة في المسؤولية الاجتماعية وفريق العمل, وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

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