السعودية اليوم / منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين والمجلس الصحي يبحثان سبل التعاون لتطوير صناعة الدواء



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

إلتقى رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأدوية الدكتور فيصل الدايل والسفير الفخري للصناعة

وناقش اللقاء آليات التوصل إلى صيغ تفاهمية مشتركة تسهم في تعزيز الأمن الدوائي، والدور المأمول من مصانع الأدوية السعودية في ذلك، وسبل توفر إمدادات الدواء للمرضى في المملكة، بما يحقق خفض التكلفة على المريض وتقليص فاتورة الدواء على مكونات الاقتصاد الكلي، الأمر الذي يساعد على خفض تكاليف الرعاية الصحية إجمالاً .

وبحث المجتمعون التطور الحالي والتوجه المستقبلي في الصناعات الدوائية السعودية والدور المحوري للمجلس الصحي السعودي في توطين الصناعة الدوائية وتنسيق الجهود والمبادرات بين مختلف القطاعات والعمل على بناء مبادرات تنفيذية بالتعاون بين منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين والمجلس الصحي والبدء بتشكيل فريق عمل من الجانبين ممن يتمتع بالخبرات الوطنية في قطاع توطين صناعة الأدوية.

وتطرق الاجتماع إلى مراحل بناء المنصة الدوائية التي تحظى بمتابعة من القيادة الرشيدة، ومنصة المستلزمات الطبية والقاموس الطبي، لتحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع الحيوي المهم، بما يضمن التوسع الأفقي في إنشاء مصانع جديدة توفر الكثير من فرص العمل لشبابنا المؤهل للانخراط في هذه الصناعة وقيمها المضافة للاقتصاد الوطني، وصولاً الى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أكدت على الاهتمام بالرعاية الصحية وجودة الحياة.

// انتهى //

23:18ت م

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الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسإلتقى رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأدوية الدكتور فيصل الدايل والسفير الفخري للصناعة السعودية المؤسس والمشرف العام على المنصة المهندس جاسم الشمري، اليوم بالأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي.وناقش اللقاء آليات التوصل إلى صيغ تفاهمية مشتركة تسهم في تعزيز الأمن الدوائي، والدور المأمول من مصانع الأدوية السعودية في ذلك، وسبل توفر إمدادات الدواء للمرضى في المملكة، بما يحقق خفض التكلفة على المريض وتقليص فاتورة الدواء على مكونات الاقتصاد الكلي، الأمر الذي يساعد على خفض تكاليف الرعاية الصحية إجمالاً .وبحث المجتمعون التطور الحالي والتوجه المستقبلي في الصناعات الدوائية السعودية والدور المحوري للمجلس الصحي السعودي في توطين الصناعة الدوائية وتنسيق الجهود والمبادرات بين مختلف القطاعات والعمل على بناء مبادرات تنفيذية بالتعاون بين منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين والمجلس الصحي والبدء بتشكيل فريق عمل من الجانبين ممن يتمتع بالخبرات الوطنية في قطاع توطين صناعة الأدوية.وتطرق الاجتماع إلى مراحل بناء المنصة الدوائية التي تحظى بمتابعة من القيادة الرشيدة، ومنصة المستلزمات الطبية والقاموس الطبي، لتحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع الحيوي المهم، بما يضمن التوسع الأفقي في إنشاء مصانع جديدة توفر الكثير من فرص العمل لشبابنا المؤهل للانخراط في هذه الصناعة وقيمها المضافة للاقتصاد الوطني، وصولاً الى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أكدت على الاهتمام بالرعاية الصحية وجودة الحياة.// انتهى //23:18ت م0276

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