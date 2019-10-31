شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. تأشيرة سعودية إماراتية مشتركة والان مع التفاصيل

الخميس 31 أكتوبر 2019 المهندس سلطان المنصوري Advertisements كتب اليمن العربي كشف المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، عن تنسيق بين كل من السعودية والإمارات لإصدار تأشيرة مشتركة بين البلدين، تمكن أي زائر للإمارات من زيارة السعودية والعكس، بهدف الاستفادة من الإمكانات الهائلة والإجراءات الكبيرة التي اتخذتها السعودية في تسهيل دخول السياح إلى السعودية، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وتوقع المنصوري أن يتم تطبيقها خلال عام 2020، مبيناً أن هذه المبادرة تعد ضمن المبادرات التي وضعت لتطويرها والموافقة عليها من الجهات المعنية، فيما تقام حاليا جلسات مشتركة بين الطرفين بخصوص هذا الأمر.

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