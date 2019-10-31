السعودية | تقرير.. مستقبل غامض مع استمرار هجرة العمال للاستيطان في المملكة ودول الخليج العربي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:38 مساءً, 31 أكتوبر 2019 م
المناطق _ الرياض
كتب أحد المغردين المختصين في إدارة الموارد البشرية تقريراً عبر حسابه على تويتر “@Bader_38_Hr” تقرراً
حول الوضع المستقبلي للمملكة ودول الخليج مع استمرار تزايد توافد العمالة الأجنبية.
وأكد الخبير أن المجتمعات الخليجية الصغيرة قد دخلت في مرحلة خلخلة واهتزاز النسيج الاجتماعي والتغيير الديمغرافي، بسبب تزايد وجود العمالة الآسيوية فيها، وباتت في مأزق تاريخي يصعب تصور إمكانية الخروج منه لصعوبته.
وتابع أنه يوجد اليوم حوالي ٢٠ مليون آسيوي تقريبا، بالإضافة إلى 6 مليون عربي في الخليج فقط حسب الاحصائيات المعلنة عام 2007م ، ومن المرشح أن يصل ٣٥ في عام ٢٠٣٠.
وأضاف أن نسبة العمالة الأجنبية تصل في الكويت إلى ٦٥% والبحرين٥٠٪% والسعودية ٤٥% وعمان٣٠%، أما في قطر فتصل أكثر من٨٥ %.وتصل نسبة المهاجرين في الإمارات إلى٩٠٪ وهو رقم لم يحصل في اَي دولة في العالم.
وأردف صاحب التقرير أن المسألة لم تعد مسألة خلل أو تشوه سوق عمل مشيراً أن الموضوع بات يشكل خلل في التركيبة السكانية وغيرها، وربما تتحول، من الوجود بحثاً عن فرصة عمل، إلى مسألة استيطان آسيوي واضح وطاغ بالأكثرية والتأثير والتملك.
وتابع أن دول الخليج العربي أصبحت أمام أزمة تاريخية مركبة ومعقدة والمعالجة أضحت أكثر من ملحة، على أن تبدأ من تغيير التوجهات التنموية ومن ثم فتح الباب واسعاً للتوطين.
وختم الخبير في الموارد البشرية أن معالي الدكتور غازي القصيبي عندما كان وزيرا للعمل سبق وألمح في أحد تصريحاته الإعلامية أنه قد تتدخل يومًا ما الأمم المتحدة في إجبار دول مجلس التعاون بمنح الجنسية الدائمة للمقيمين والمواليد على أراضيها لفترة طويلة، مضيفاً أن في ذلك الوقت لا يمكن أن نتوقع ما هي الكوارث التي سوف تحدث وليس غريب على الأمم المتحدة.
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