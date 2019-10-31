شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لانفراد "الخليج 365".. البرلماني العربي يتضامن مع المملكة لحماية أمنها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

- إصدار قرار لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

- نتضامن مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي

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تأكيداً لانفراد "الخليج 365"، أصدر البرلمان العربي، أمس (الخميس)، قراراً يتضامن فيه مع المملكة بشأن الاعتداء على منشآتها النفطية الذي هو اعتداء على الاقتصاد العالمي، لأن الهدف من وراء الهجوم التخريبي هو التأثير على أسعار النفط العالمية.

وجدد رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي التأكيد على تضامن البرلمان العربي مع المملكة والوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية، مثمناً جهود المملكة للوصول إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبراً في ختام أعمال جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني، أن المملكة بذلت جهوداً للتوصل لهذا الاتفاق من خلال حوار هادئ على مدار عدة أسابيع حتى تم التوصل لاتفاق لحقن دماء الشعب اليمني، مؤكداً أن الوضع اليمني لا يحتمل أي نزاعات داخلية، وأن الشرعية اليمنية المعترف بها اليوم سيكون من ضمنها المجلس الانتقالي الجنوبي وسوف تتوحد الشرعية بجميع مكوناتها لتكون صفاً واحداً وتوجيه السلاح نحو مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد أن البرلمان العربي اتخذ قراراً بشأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، كما تم إعداد مذكرة قانونية بها أسانيد وحجج قانونية لرفع اسم السودان من تلك القائمة.

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى إعلان البرلمان تضامنه الكامل مع مصر والوقوف معها في المحافظة على أمنها المائي والحفاظ على كامل حصتها في مياه نهر النيل وكذلك رفضه قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، لكونه تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأن البرلمان الأوروبي أو غيره ليس وصياً على أي دولة عربية.

ولفت السلمي النظر إلى أن البرلمان ناقش تطورات الأوضاع في فلسطين وأصدر قراراً لدعم الانتخابات الفلسطينية من أجل توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الصلف والعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووجه الدعوة لفصائل كافة للتوحد من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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وقال السلمي إن البرلمان ناقش تطورات الأوضاع في كل من العراق ولبنان في ظل التطورات المتسارعة فيهما، منوهاً إلى أنه تمت مناقشة عدد من الملفات التي تحتل أولوية في عمل البرلمان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعمل لإصدار عدد من القوانين الاسترشادية العربية في مجال العمل الإنساني والخيري ومحو الأمية وتشجيع القراءة وتيسير التبادل التجاري.

إنفو جراف

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من أجندة الجلسة

- دعم الانتخابات الفلسطينية لتوحيد الصف

- مواجهة الصلف والعدوان الإسرائيلي

- مناقشة التطورات في العراق ولبنان

- مناقشة ملفات مهمة في عمل البرلمان