شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‫حرس الحدود ينقذ بحاراً أوكرانياً بجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان) تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية بجازان من إنقاذ بحار أوكراني تعرض لوعكة صحية أثناء إبحاره. وقال حرس الحدود عبر حسابه الرسمي بتويتر إن دوريات حرس الحدود ⁩ بمنطقة جازان أنقذت بحاراً أوكرانياً تعرض لوعكة صحية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر.



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