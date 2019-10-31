ولي العهد يستعرض أوجه التعاون والاستثمار مع رئيس نيجيريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمد بخاري.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مجالات الغذاء والطاقة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عدد من المسائل والقضايا الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي.

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كما حضره من الجانب النيجيري، وزير الخارجية جوفري أونياما، وحاكم ولاية كاتسينا أمينو بيلو مساري، وحاكم ولاية كبي أبوبكر عتيكو باقدو، وحاكم ولاية برنو بابا غانا أومرا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار ريتشارد أديني أديبايو، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة عيسى دودو.

من جهة أخرى التقى ولي العهد أمس الأول رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والفرص الواعدة لتطويره في شتى المجالات بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي العلي.

وكان ولي العهد بحث مع رئيس وزراء جمهورية بوركينافاسو كريستوف جوزيف ماري دابيري، لدى لقائه أمس الأول، أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات التنموية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو وليد الحمودي.