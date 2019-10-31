ولي العهد يبحث مع رئيس النيجر التعاون في مكافحة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس الأول رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والفرص الواعدة لتطويره في شتى المجالات بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
حضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي العلي، فيما حضره من جانب النيجر ديوان رئاسة الجمهورية محمدو إحمودو، ووزيرة التخطيط عائشة بولاما كاني، ووزير الصناعة مالم زنيدو أميرو، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة أبوبكر دان سوكوتو.
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