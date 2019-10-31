خادم الحرمين الشريفين يبحث مع ديفيد كاميرون علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، مع رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، الموضوعات ذات الاهتمام. كما جرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.

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إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرئيس عبدالقادر بن صالح بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.