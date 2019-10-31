الضمان الاجتماعي: الاستعلام حول المساعدة المقطوعة من خلال رقم الطلب ١٤٤١ ووقت الصرف

يتساءل الكثير من الأشخاص في السعودية عن كيفية الاستعلام حول المساعدة المقطوعة من خلال رقم الطلب ١٤٤١ وكذلك وقت الصرف، وكما نعلم أن المساعدات المقطوعة هي واحدة من برامج الدعم التي أتاحتها الحكومة في الأعوام السابقة الأخيرة، وهذا بالتزامن مع انطلاقها نحو تطبيق الإصلاح الاقتصادي وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، إذ شرعت الحكومة في عملية رفع الدعم عن المحروقات والطاقة والمياه، إلى آخره من الخدمات، ولكن الحكومة اهتمت بتقديم الدعم بصورة أخرى عن طريق بعض البرامج والتي تعمل بآليات تهتم بالأفراد الأكثر احتياجًا لهذه المساعدات.

الاستعلام حول المساعدة المقطوعة من خلال رقم الطلب

تعد مؤسسة الضمان الاجتماعي في السعودية أكبر برامج الدعم التي تتيحها الحكومة، إذ يستهدف البرنامج العائلات التي بحاجة لمساعدة والتي ربما لا تستطيع سد الاحتياجات الأساسية لها، ويقدم برنامج المساعدات المقطوعة الدعم لهذه العائلات لعدد من الأسباب يتقدمها ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى رفع الدعم عن الخدمات وزيادة أسعارها وأيضا الضرائب، ويستطيع الأشخاص أن يستعلموا حول المساعدة المقطوعة من خلال رقم الطلب بالتوجه لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكتابة كلا من رقم السجل المدني ورمز التحقق ومن ثم النقر على كلمة عرض.

الشروط الخاصة بالاستفادة من خدمة المساعدة المقطوعة

اهتمت وكالة الضمان الاجتماعي بوضع بعض الشروط كي يستطيع الأشخاص أن يستفيدوا من برنامج المساعدة المقطوعة، وهذه الشروط كالتالي:

لا بد أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

لا بد أن لا يقل العمر عن ٣٥ سنة.

برنامج المساعدة المقطوعة خدمة إلكترونية أتاحتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، بغرض تطوير وتحسين الظروف المعيشية للعائلات الأكثر احتياجًا سواء كانوا من المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو غيرهم، وتقدم الخدمة مبالغ دعم تبلغ قيمتها ٣٠٠٠٠ ريال بشكل أقصى وذلك عن طريق بعض الضوابط والشروط.