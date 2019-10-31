رابط الاستعلام عن فاتورة المياة السعودية .. شركة المياة السعودية

يبحث العديدين عن رابط الاستعلام عن فاتورة المياة السعودية للمشتركين في شركة المياة السعودية، بالطبع الماء عصب الحياة لا يمكن الاستغناء عنه وهو من الالتزامات الشهرية والفواتير التي لابد من دفعها بشكل شهري، أعلنت شركة المياة السعودية للمشتركين بها أنه يمكن الاستعلام عن الفواتير بشكل الكتروني دون الحاجة للذهاب للشركة بطريقة بسيطة دون جهد وتضيع وقت.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياة السعودية

أوضحت الشركة أنه من الممكن معرفة الفاتورة إلكترونيًا من خلال رابط الاستعلام عن الفاتورة:

قم بالولوج لربط الاستعلام.

قم بالنقر على تسجيل الدخول لدخول إلى حسابك لدى الشركة.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر ” عرض أخر فاتورة “

أدخل رقم الهوية الوطنية.

املء كل البيانات المطلوبة.

ثم النقر على الدخول لتظهر لك الفاتورة.

طريقة دفع فاتورة المياة السعودية

يمكنك تسديد فاتورة المياة من لموقع وزراة البيئة والمياة والزراعة الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمات الفواتير، ويمكنك الاستعلام أو تقديم الشكاوي على الرقم الموحد “ 8002472220 ” كما تسعى الوزارة لتطوير وتطبيق السياسات الفعالة من أجل الارتقاء بالقطاع والجهات ذات الصلة، تم إطلاق الكثير من الخدمات الإلكترونية مع بداية عام 2019 للمواطنين السعودين والوافدين المقيمين داخل المملكة، تمشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف حوكمة القطاع الحكومي لتسهيل الوقت والجهد على المواطنين، وتمشيًا مع العصر الرقمي، ويتم الاستعلام اليوم بكل سهولة عن فاتورة المياة وفاتورة الكهرباء عن طريق الدخول لمواقع الخدمات والتسديد إلكترونيًا.