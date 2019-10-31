“الشؤون البلدية” تلزم المحطات بتركيب شاشات لعرض أسعار الوقود

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (95/ 91)، إضافة إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعاً للمستفيدين. ووجّهت الوزارة، جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة بالتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية ومراقبة ذلك، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود. وأوضحت أن تركيب هذه الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً. وكانت الوزارة حددت اشتراطات فنيّة تضمنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة وواضحة في مداخل المحطات تبيّن أسعار البنزين والديزل والكيروسين، بالريال السعودي شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكل نوع في المحطة ذاتها، وأن تحتوي على رقمين عشريَين بعد الفاصلة.

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