شاهد.. ولي العهد يلتقي رئيس نيجيريا ويبحثان سبل التعاون

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمد بخاري، حيث تطرّقا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، ناقش ولي العهد مع الرئيس بخاري أوجه التعاون في مجالات الغذاء والطاقة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عدد من المسائل والقضايا الإقليمية.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي؛ وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، إلى جانب وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية وسفير المملكة لدى نيجيريا. فيما حضره من الجانب النيجيري، وزراء الخارجية والصناعة والتجارة والاستثمار وسفير نيجيريا لدى المملكة.