أمر ملكي بإنشاء مؤسسة باسم “مبادرة مستقبل الاستثمار”.. وهذه أبرز أهدافها ومهامها

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً، بإنشاء مؤسسة أهلية باسم “مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار”، يكون مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ويُفتَح لها فروع داخل المملكة وخارجها حسب الحاجة. وأوضح الأمر الملكي، أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وغير هادفة للربح ولها الأهلية الكاملة، وتبقى قائمة ومحتفظة بشخصيتها ما دامت قادرة على تحقيق أهدافها. وتهدف المؤسسة إلى دعم الجهود المحلية والدولية التي ترمي إلى الارتقاء بالبيئة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يسهم في دعم وتعزيز الفعاليات والأنشطة الاستثمارية ذات الصلة بالمبادرة.

ومنح الأمر الملكي المؤسسة مهام أعداد وتنظيم الأحداث والفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الصلة بالمبادرة على المستويين المحلي والدولي والمشاركة فيها، وتقديم الدعم المعرفي لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار، وتشجيع الأفكار الموجهة نحو مستقبل الاستثمار عبر وسائل الإعلام المختلفة. كما أوكل إليها مهمة تحديث الحلول المبتكرة ذات الصلة بالاقتصاد العالمي واقتصاد المملكة وإنشاء التحالفات وتعزيز العلاقات التي من شأنها أن تؤدي إلى دعم الاستثمارات الفردية أو المشتركة، وإنشاء منصة لمحترفي الاستثمار الناشئ على المستويين المحلي والدولي، وتحديث الآليات التقنية المناسبة لتعزيز تجربة المشاركين في الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تعدها المؤسسة أو تشارك فيها. ويقع على عاتقها تقديم المشورة للحكومات والشركات حول مستقبل الاستثمار على المستويين المحلي والدولي، والدخول في شراكات مع مراكز البحوث والمؤسسات المحلية والعالمية لتعزيز التقنية والخبرات في عمل المؤسسة، وإنشاء منصة للشركاء الإستراتيجيين تضم أبرز المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال.