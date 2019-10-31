الحقيل: قرار وزاري لتسهيل تملك المواطنين للمساكن

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الخميس)، صدور قرار وزاري لدعم مسار الإسكان التعاوني. وأوضح عبر «تويتر»، أن القرار يتضمن محفزات مالية موجهة للجمعيات التعاونية الإسكانية التي تستهدف خدمة وتسهيل تملك المواطنين والمواطنات للمساكن بالمملكة.

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