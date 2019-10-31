أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين اليوم (الخميس)، سلامة جميع المواطنين المتواجدين في مدن كوتاباتو ودافاو وتولونا، وذلك عقب الزلزال الذي حدث صباح اليوم.
وأوضحت السفارة في حسابها الرسمي عبر “تويتر”، أن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجة بمقياس ريختر، كما أنها لم تتلقَ أي بلاغات من قبل المواطنين المتواجدين هناك. وكانت السفارة قد دعت المواطنين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة الفلبينية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية في الفلبين تُؤكد سلامة جميع المواطنين عقب الزلزال الذي وقع اليوم -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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