فيصل بن مشعل يلتقي نائب وزير الداخلية ووكلاء إمارات المناطق

التقى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بديوان الإمارة بمدينة بريدة، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكلاء إمارات المناطق، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق بمنطقة القصيم. واطلع الأمير فيصل بن مشعل، نائب وزير الداخلية ووكلاء إمارات المناطق خلال جولة سريعة بديوان الإمارة، على مركز التحكم والسيطرة، والذي يهدف إلى إيجاد مركز للعمليات المشتركة وإدارة متكاملة للأزمات والكوارث من خلال استخدام أحدث التقنيات للنقل المباشر، بالإضافة إلى اطلاعهم على مركز الوثائق والمحفوظات، والذي تم تطوير وتنظيم أكثر من 3 ملايين وثيقة، ويبرز أكثر من 3000 وثيقة جوهرية مهمة يعود تاريخها إلى الملك المؤسس وأبنائه الملوك من بعده -رحمهم الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما تقوم به وزارة الداخلية وإمارات المناطق من جهود حيوية لخدمة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بالتعاون مع كافة الجهات لتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين بكل يسر وسهولة. من جانبه، استعرض الدكتور ناصر الداود لأمير منطقة القصيم أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماع وكلاء إمارات المناطق والتوصيات المقررة إدراجها على جدول أعمال الاجتماع السنوي السابع والعشرين لأمراء المناطق، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات في تحقيق العمل التكاملي بين الإمارات في شتى المجالات. وأعرب نائب وزير الداخلية ووكلاء إمارات المناطق عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم على ما يوليه من اهتمام ومتابعة للاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام بمنطقة القصيم. تدشين قاعة الدرعية دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ونائب وزير الداخلية، بمجلس المنطقة بديوان الإمارة بمدينة بريدة، قاعة الدرعية للمؤتمرات، بحضور وكلاء إمارات المناطق، ومديري الإدارات بإمارة المنطقة. وأكد الأمير فيصل بن مشعل، على ما أن ما تتلقاه إمارة المنطقة من دعم القيادة لتجهيز مثل هذه الأماكن الحيوية، مشيدا بتجهيزات القاعة التقنية العالية والمنفذة بمهنية عالية لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات الخادمة لكافة القطاعات بالمنطقة، ولتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات.



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