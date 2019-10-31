تقنية نجران تطلق برنامج التثقيف التعليمي

أطلقت الكلية التقنية بنجران، أمس، وبالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة، برنامج «التثقيف التعليمي المهني»، الموجّه إلى طلاب المرحلة الثانوية، وذلك بمدرسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الثانوية بمدينة نجران. وأوضح المتحدث الرسمي بالكلية علي عبدالله آل عتيق، أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية، لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وكذلك توجيه الطلاب إلى التخصصات والأقسام التدريبية، وقدراتهم واحتياجات سوق العمل وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو بعض الأعمال والمهن، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم. وأكد آل عتيق، أن البرنامج يتضمن محاور عدة، منها التعريف بهوية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإعطاء نبذه عن الكلية التقنية وأنشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية، وكيفية الانخراط في المجال التقني والمهني، وتحديد الميول المهني، وأهمية المهنة في سوق العمل. وأشار آل عتيق، إلى أن البرنامج مستمر حتى الـ23 من الشهر الجاري، في عدد من مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة.



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