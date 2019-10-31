مؤتمر دولي بجامعة القصيم لمناقشة الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة

تستعد جامعة القصيم، ممثلة في كلية الهندسة، لاستضافة المؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية: الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، خلال الفترة من 8 - 9 ربيع الأول 1441هـ، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، وذلك لبحث سبل المساهمة في إعداد رؤية حول الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة على المستوى الوطني والعالمي، من خلال مشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والمختصين في هذا المجال، مع مناقشة نتائج أحدث الدراسات والأبحاث والأوراق العلمية المتعلقة بالإدارة المستدامة للنفايات الصلبة. ويهدف المؤتمر إلى بيان حجم الموارد الطبيعية والاقتصادية المهدرة وتقدير الكلفة البيئية للهدر، وكذلك بحث الإجراءات اللازمة للتحوّل إلى نظم مستدامة للغذاء يقل فيها الفاقد ويتم فيها خفض هدر الطعام، بالإضافة إلى تحفيز التكامل بين الشركاء من التخصصات المختلفة لإدارة النفايات بصورة مستدامة، ودراسة فرص تحفيز الاستثمار بمجال تطوير تقنيات تدوير النفايات بالمملكة، ودراسة معوقات الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية للنفايات، وذلك من خلال عدة محاور يناقشها المؤتمر وهي: مواطن مسؤول وغذاء مقدر، واستثمار جاذب، واستعادة الموارد، الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والحماية البيئية. وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وكيل جامعة القصيم للتخطيط والتطوير والجودة، الدكتور خالد بن باني الحربي، أن المؤتمر يأتي في وقت أصبحت فيه الاستدامة مطلبًا أساسيًا للحفاظ على التنمية بالمجتمعات، بما يحقق الحياة الكريمة لأفرادها ويضمن مسيرة التطور والازدهار لها كمجتمعات متمدنة، مشيرًا إلى أن المؤتمر سوف يلقي الضوء على الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة التي بدورها تكفل عائدا مستداما، وتقلل الهدر في الموارد الطبيعية ليصبح مثمرا اقتصاديا، ونافعا بيئيا، وملبيًا للاحتياجات الفعلية.



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