48 كشافا في دورة عرفاء الطلائع بالدواسر

ختمت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، الخميس، دورة عرفاء الطلائع لمرحلة الكشافة المتقدم، والتي أقامتها لـ3 أيام. وأوضح مدير تعليم وادي الدواسر، الدكتور أحمد خضران العمري، أن الدورة هدفت إلى صقل المهارات الأساسية للعرفاء والمساعدين، ودعم اتجاهاتهم وتنمية قدراتهم القيادية، بما يساعدهم على إدارة وقيادة أفضل لطلائعهم، ثم الإسهام في التأثير الإيجابي على الوحدة الكشفية. من جهته، أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة، غانم عبدالله الغانم، أن الدورة شارك فيها 48 عريفا ومساعدا، وحققت كثيرا من الأغراض التدريبية، أهمها: التحلي بقيم وصفات الوعد والقانون، وإبداء مثال طيب يحتذى به، ومعرفة وشرح حتمية وفوائد نظام الطلائع ضمن الطريقة الكشفية داخل الحركة، ومعرفة وشرح الصفات الواجب توافرها في عريف الطليعة والتحلي بها، وممارسة دور عريف الطليعة نحو قيادة الفريق، وكذا ممارسة دور وواجبات عريف الطليعة تجاه طليعته في كل أنشطتها، وتمثيلها التمثيل الإيجابي الفعّال داخل مجلس الشرف، وفهم وتحليل احتياجات أفراد الطليعة وقدراتهم وإمكاناتهم الفردية، إضافة إلى معرفة تخطيط وتنفيذ الاجتماعات الدورية، وكيف يتحمل مسؤولية الطليعة، ويؤدي دوره بكفاءة في توزيع الأدوار والمهام على أفراد طليعته.



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