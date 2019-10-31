السعودية اليوم / حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ بحاراً أوكرانياً تعرض لوعكة صحية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في حرس الحدود بمنطقة جازان اليوم من إخلاء بحار أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 49 عاماً، يعاني من آلام في الصدر والقلب، كان على متن سفينة في مياه البحر الأحمر.

وأضاف:"على الفور جرى تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثي على مشغل الخرائط الإلكترونية، واتضح أن السفينة تبعد حوالي ( 140 ) ميلأ بحرياً غرب ميناء جازان، وقام مركز تنسيق البحث والإنقاذ بإعداد دائرة اتصال مع مدير الطوارئ بصحة جدة لمعرفة الحالة الصحية للمريض وإعطائه الإرشادات الطبية الأولية، واتضح أن حالته مستقرة، كما حدد المركز نقطة التقاء السفينة مع سفينة حرس الحدود ( رفحاء ) وأخلي المريض بنجاح، ونُقل إلى قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان، حيث نُسق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء الإجراءات، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة جيزان بواسطة إسعاف الهلال الأحمر لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، فيما واصلت السفينة خط سيرها إلى وجهتها .

// انتهى //

21:58ت م

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