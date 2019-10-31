السعودية اليوم / رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يؤدي مناسك العمرة



مكة المكرمة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

أدى فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة .

وكان في استقبال فخامته لدى وصول إلى المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسئولين بمكة المكرمة .

// انتهـى //

21:51ت م

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