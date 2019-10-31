السعودية اليوم / لجنة مراقبة الأراضي الحكومية بالقريات تزيل 6000 متر لتنفيذ ازدواج طريق الوادي



القريات 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات بالتعاون مع بلدية المحافظة ، تعديات بلغت مساحتها 6000 متر مربع لاستكمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق الوادي بالمحافظة في أسرع وقت ، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف .

وقدم محافظ القريات شكره لسمو أمير منطقة الجوف ولجميع الجهات التي شاركت بتنفيذ المهمة .

// انتهى //

21:39ت م

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