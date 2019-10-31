السعودية اليوم / هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في الخليج العربي



أبوظبي 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

أعلن المركز الوطني للأرصاد الإماراتي عن وقوع هزة أرضية في الخليج العربي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن المركز أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت اليوم في الساعة 19:44 مساء حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات هزة أرضية بقوة 4.6 درجة ريختر في الخليج العربي شعر بها بعض السكان.

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21:20ت م

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