السعودية | رئيس نيجيريا يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس نيجيريا يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:05 مساءً, 31 أكتوبر 2019 م المناطق - واس وصل فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمد بخاري , جدة اليوم , لأداء مناسك العمرة .

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي , صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة , ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي , ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي , ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور , ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .

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