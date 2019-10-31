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التدخين يقضي على ضحاياه بثلاث طرق.. تعرف عليها
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة التدخين على الصحة، مؤكدًا أن التدخين قد يودي في النهاية بحياة صاحبه.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن التدخين يقضي على ضحاياه بثلاث طرق مشهورة:
- جلطات الأوعية الدموية (القلب/الدماغ)
- سرطان الرئة
- فشل الرئة المزمن
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