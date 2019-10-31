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إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب مركبة بمكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن انقلاب مركبة في العاصمة المقدسة عند ”مخطط ملكان”، مساء اليوم الخميس.
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الحادث نتج عنه عدد من الإصابات.
وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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