2019-10-31

إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب مركبة بمكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن انقلاب مركبة في العاصمة المقدسة عند ”مخطط ملكان”، مساء اليوم الخميس.

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وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الحادث نتج عنه عدد من الإصابات.

وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.