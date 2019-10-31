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صور.. حرس الحدود يخلي بحارًا أوكرانيًا تعرض لعارض صحي بمياه البحر الأحمر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت فرق البحث والإنقاذ في حرس الحدود السعودي بمنطقة جازان، يوم الخميس الموافق 3/ 3/ 1441 هـ، من إخلاء بحار أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 49 عامًا، يعاني من آلام في الصدر والقلب، كان على متن سفينة في مياه البحر الأحمر.
وأضاف: “على الفور، تم تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثي على مشغل الخرائط الإلكترونية، واتضح أن السفينة تبعد حوالي (140) ميلًا بحريًا غرب ميناء جازان، وقام المركز بإعداد دائرة اتصال مع مدير الطوارئ بصحة جدة لمعرفة الحالة الصحية للمريض وإعطائه الإرشادات الطبية الأولية.
واتضح أن حالته مستقرة، كما قام المركز بتحديد نقطة التقاء السفينة مع سفينة حرس الحدود (رفحاء)، وتمت عملية إخلاء المريض بنجاح، ونقل إلى قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء الإجراءات، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة جيزان بواسطة إسعاف الهلال الأحمر لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما واصلت السفينة خط سيرها إلى وجهتها.
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