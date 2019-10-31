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شكرا لقرائتكم رصانة يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رصانة يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
يشارك المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 38 المقامة في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 30 أكتوبر إلى 09 نوفمبر 2019.
ويعرض المعهد عبر جناحه رقم (W18) عددًا من إصداراته الخاصة بالشأن الإيراني والإقليمي والدولي، ومنها: سلسلة قضايا إيرانية، التقرير الاستراتيجي السنوي باللغتين العربية والإنجليزية، ومجلة الدراسات الإيرانية، إضافة إلى عدد من الكتب منها: المؤسسة العسكرية في إيران بين الدولة والثورة، فقه الانتظار، مركزية العراق في العقل الاستراتيجي الإيراني، الآخر العربي في الفكر الإيراني الحديث، نحو عقل استراتيجي جديد، الفقيه والدين والسلطة، الخميني في فرنسا، الدور الإيراني في اليمن، التغلغل الإيراني في دول المغرب العربي، الديمقراطية في إيران، الوجود الإيراني في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في إيران.
يشار إلى أن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» سبق وأن شارك في العديد من معارض الكتاب سواء في داخل المملكة وخارجها، ومنها: معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض بيروت الدولي للكتاب، ومعرض الرياض الدولي للكتاب، ومعرض جدة الدولي للكتاب، ومعرض القصيم للكتاب، ومعرض فرانكفورت للكتاب، ومعرض لاهور للكتاب.
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