إصابة امرأة وطفلة في حريق شقة بأبو عريش

2019-10-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني في أبو عريش، مساء اليوم الخميس، حريقًا اندلع في إحدى الشقق المفروشة، وذلك فور تلقيها البلاغ.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق نتج عنه إصابة امرأة وطفلة تم نقلهما للمستشفى، وإخراج سبعة أشخاص محتجزين.