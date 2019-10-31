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إصابة امرأة وطفلة في حريق شقة بأبو عريش

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2019-10-31

إصابة امرأة وطفلة في حريق شقة بأبو عريش

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني في أبو عريش، مساء اليوم الخميس، حريقًا اندلع في إحدى الشقق المفروشة، وذلك فور تلقيها البلاغ.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق نتج عنه إصابة امرأة وطفلة تم نقلهما للمستشفى، وإخراج سبعة أشخاص محتجزين.




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