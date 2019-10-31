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إصابة امرأة وطفلة في حريق شقة بأبو عريش
متابعات الخليج 365 - الرياض
باشرت فرق الدفاع المدني في أبو عريش، مساء اليوم الخميس، حريقًا اندلع في إحدى الشقق المفروشة، وذلك فور تلقيها البلاغ.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق نتج عنه إصابة امرأة وطفلة تم نقلهما للمستشفى، وإخراج سبعة أشخاص محتجزين.
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