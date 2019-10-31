شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: السيطرة على حريق سكن عمال بمحطة وقود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة اليوم (الخميس)، من السيطرة على حريق اندلع في سكن عمال بمحطة وقود على طريق مكة/جدة السريع.

وبحسب المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني الرائد نايف الشريف، فإن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغاً مفاده وقوع حادثة حريق جوار محطة وقود، إذ اشتعلت النيران في بركسين متجاورين وغرفة ملاصقة لها بمساحة تقدر بـ20×20 مترمربع، معدة سكن عمال، تابعة لأحد المواقع التجارية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده والحد من انتشار اللهب للمواقع المجاورة.

وبين الرائد الشريف أن الحادثة لم ينجم عنها أي إصابات في الأرواح، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادثة بالتنسيق مع الجهات المعنية.