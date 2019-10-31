شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات وإصابة حرجة بحادثة مرورية في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، وقوع حادثة تصادم مساء اليوم (الخميس)، ونتج عنها 3 وفيات وإصابة خطيرة.

وأضاف أبوزيد أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم 997 في تمام الساعة 12:25 مساء اليوم عن حادث تصادم في شارع السبعين مع شبك المطار باتجاه الغرب.

وأردف أبوزيد: تم توجيه 3 فرق إسعافية والقائد الميداني عبدالرحمن العمري للموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود 3 وفيات وإصابه خطيرة، تم التعامل معها إسعافياً وكانت الإصابة حرجة وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة.