شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات وإصابة حرجة بحادثة مرورية في جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)
أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، وقوع حادثة تصادم مساء اليوم (الخميس)، ونتج عنها 3 وفيات وإصابة خطيرة.
وأضاف أبوزيد أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم 997 في تمام الساعة 12:25 مساء اليوم عن حادث تصادم في شارع السبعين مع شبك المطار باتجاه الغرب.
وأردف أبوزيد: تم توجيه 3 فرق إسعافية والقائد الميداني عبدالرحمن العمري للموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود 3 وفيات وإصابه خطيرة، تم التعامل معها إسعافياً وكانت الإصابة حرجة وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة.
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