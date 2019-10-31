شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات «أسبوع طالب المستقبل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

انطلقت فعاليات أسبوع «طالب المستقبل» ابتداء من يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر وامتدت لأسبوع كامل في 33 إدارة تعليم المطبقة لنظام التعلم الالكتروني بوابة المستقبل.

وتهدف الفعالية للتوعية بعملية التحول الرقمي عن طريق بوابة المستقبل، وذلك من خلال مشاركة جميع منسوبي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور، مع تفعيل دور فريق أصدقاء البوابة الطلابي في المدرسة، الذي من مهماته الإشراف على الفعاليات المدرسية الخاصة بالتحول الرقمي والذي يشرف عليه مسؤول التحول الرقمي في المدرسة.

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وتشمل الفعاليات المقترح إقامتها في أسبوع طالب المستقبل إلقاء كلمة في الطابور الصباحي توضح أهمية التحول الرقمي، وتنفيذ مشهد تمثيلي مبسط في الطابور الصباحي يجسد أهمية التحول الرقمي بإشراف احد معلمين أو معلمات اللغة العربية، ومن برامج الأسبوع عرض مواد متعلقة بالتحول الرقمي عن طريق الشاشة التلفزيونية بالمدرسة، وإطلاق بطولة رياضية باسم بطولة «بوابة المستقبل» خلال الفسحة بإشراف معلم التربية البدنية على أن تكون للجنسين، ولن تتوقف الفعاليات عند إطار المدرسة بل ستمتد لمنصات التواصل الاجتماعي من خلال حث جميع الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات على المشاركة في هاشتاق «#أسبوع_طالب_المستقبل»، والإعلان عن أفضل 5 طلبة مفعلين للبوابة على مستوى المدرسة في لوحة الشرف الإلكترونية عبر حسابات التواصل للمدرسة.

ويسعى البرنامج لتحفيز الطلاب من خلال مسابقة لاختيار أفضل لوحة رسم رقمية «تنفذ بإحدى برامج التصميم أو التطبيقات» عن التحول الرقمي وتصويرها ونشرها في حسابات التواصل للمدرسة وفي هاشتاق «#أسبوع_طالب_المستقبل»، وحرصا على توثيق ما أنجزته كل مدرسة في فعالية أسبوع طالب المستقبل فإنه ستكلف كل مدرسة بإعداد تقرير مدعوم بالصور والفيديو بعد انتهاء الفعالية.

وتسعى هذه الخطوة لتكييف البيئة التعليمية على عملية التحول الرقمي جزءا أساسيا من تطوير منظومة التعليم في المملكة العربية السعودية وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.