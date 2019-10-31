شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شورى: المجتمع السعودي مناهض للكراهية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)
دافع عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان عن المجتمع السعودي وخطابه المناهض ضد الكراهية في مؤتمر «دور الدين والاعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية» في فيينا.
وقال الفوزان: «السعودية تمتلك ميزة فريدة من نوعها، وهي أن النظام الأساسي للحكم مبنى على الشريعة الإسلامية، على عكس المجتمعات الأخرى التي تتنوع فيها الأديان، ناهيك على أن المجتمع السعودي جميعه مجتمع مسلم، وبالتالي كل التعاليم التي يتلقاها من الإسلام، وهذا الأمر لا يتعارض مع أن الطالب السعودي في جميع مراحله مطلع على الأديان الأخرى من خلال ما يقرأه في القرآن الكريم».
وأضاف: «زرع التسامح في المجتمع السعودي أوجد مؤسسات عديدة، والكثير من مضامين المناهج الدراسية التعليمية أعيدت من جديد، وانتقل التعليم من مرحلة التلقين إلى مرحلة التعلم أو مرحلة التفكير والنقد».
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