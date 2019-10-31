انفراج أزمة الرواتب في القنوات الرياضية السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري الدمام

انفرجت أزمة القنوات الرياضية السعودية الناقل الرسمي للمسابقات الرياضية السعودية، والتي تسببت في تقديم مدير القنوات الرياضية غانم القحطاني استقالته من منصبه، حيث صرفت أمس الرواتب المتأخرة للعاملين في البرامج الرياضية والشركة المشغلة للدوري.

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وعاد المراسلون للعمل من جديد أمس، في تغطية مباريات الجولة التاسعة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد امتناعهم في الجولة السابقة، احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم.

ومن المقرر أن يعقد مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك بعد غد اجتماعا موسعا مع المسؤولين بالقنوات الرياضية السعودية لمناقشة العوائق المالية للناقل الرسمي للدوري السعودي، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان عدم تكرار معضلة تأخر الرواتب، ومناقشة تطوير برنامج الديوانية، والاستديوهات التحليلية التي تشرف عليها هيئة الرياضة.

على صعيد متصل، علمت «مكة» عن مباشرة لجنة خاصة من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون لتطوير العمل بالقنوات الرياضية السعودية، وبحث سبب تطوير المحتوى في البرامج وإيجاد برامج متنوعة خلال الفترة المقبلة، تهتم بالشأن الأسري والشبابي، وتقديم نشرة إخبارية موسعة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية سترى النور خلال الفترة القليلة المقبلة.