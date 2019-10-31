ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس إنجلترا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بعدم خوض المباراة في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية إلا إذا تم تحديد الموعد المناسب لها.

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وبلغ ليفربول دور الثمانية للبطولة بعدما نجح في تحويل تأخره بفارق هدفين أمام أرسنال إلى الفوز بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 5 ـ 5.

وفي الوقت الذي ترغب فيه رابطة كرة القدم الإنجليزية في إقامة مباريات دور الثمانية في 16 ديسمبر المقبل فإن ليفربول سيكون مرتبطا بخوض مباراة الدور قبل النهائي لمونديال الأندية في قطر يوم 18 ديسمبر.

وشدد كلوب على أن ليفربول لن يخوض مباراة دور الثمانية إلا إذا كانت تتناسب مع أجندة مباريات الفريق، وأضاف «أعتقد أن الكثير من الناس كانوا يشاهدون المباراة عبر شاشات التلفاز منتظرين فوز أرسنال، لكن آسف».