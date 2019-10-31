- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نقلت صحيفة "الصيحة" السودانية عن طبيب في مركز السودان للعيون بالخرطوم، الذي نقل إليه الرئيس السابق عمر البشير لإجراء فحوص طبية، أن "البشير" مهدد بالإصابة بالعمى نتيجة التهابات يعانيها في عينيه حاليًا.
وأفاد الطبيب الذي اختار عدم الكشف عن اسمه بأن "البشير" عانى في الفترة الأخيرة ضعفًا في النظر بسبب درجات الحرارة العالية في سجن الكوبر.
وأضاف أن الفحوص التي أُجريت على "البشير" أكدت وجود حالة التهابية في عينيه، مما استدعى إجراء كشف نظر كامل له.
ولفت الطبيب إلى أن عدم التعامل بجدية مع حالة "البشير" ربما يقود إلى فقدان نظره وإصابته بالعمى في المستقبل.البشير عمر البشير السودان الخرطوم
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 09:55 PM
يعاني ضعف البصر بسبب الحرارة المرتفعة في السجن
نقلت صحيفة "الصيحة" السودانية عن طبيب في مركز السودان للعيون بالخرطوم، الذي نقل إليه الرئيس السابق عمر البشير لإجراء فحوص طبية، أن "البشير" مهدد بالإصابة بالعمى نتيجة التهابات يعانيها في عينيه حاليًا.
وأفاد الطبيب الذي اختار عدم الكشف عن اسمه بأن "البشير" عانى في الفترة الأخيرة ضعفًا في النظر بسبب درجات الحرارة العالية في سجن الكوبر.
وأضاف أن الفحوص التي أُجريت على "البشير" أكدت وجود حالة التهابية في عينيه، مما استدعى إجراء كشف نظر كامل له.
ولفت الطبيب إلى أن عدم التعامل بجدية مع حالة "البشير" ربما يقود إلى فقدان نظره وإصابته بالعمى في المستقبل.
، بعد إصابته بالتهابات في عينيه .."البشير" مهدد بالعمى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بالتهابات في عينيه .."البشير" مهدد بالعمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.