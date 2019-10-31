محمد بن مسعود - الدمام - متوقعاً أن تتحول التالية إلى إعصار يوم غدٍ وتتحرك شمالاً توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة التسميات المناخية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، تحول عاصفة مها إلى درجة الإعصار يوم غدٍ الجمعة، وأن تتحرك شمالاً في بحر العرب. وأوضح "المسند" أن عاصفة كيار دخلت مرحلة الشيخوخة وأصبحت (تمشي الهوينا) بسرعة دورانية بلغت 64كم في الساعة وتتحرك جنوب غرب نحو جزيرة سقطرى. وأضاف بأن العاصفة "مها" التالية لكيار، ما زالت في مرحلة الشباب وسرعتها الآن 111كم في الساعة، ومتوقعاً أن تتحول إلى إعصار يوم غد، وتتحرك في بحر العرب باتجاه الشمال.كيار إعصار كيار إعصار مها إعصار مداري 31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 10:01 PM متوقعاً أن تتحول التالية إلى إعصار يوم غدٍ وتتحرك شمالاً Advertisements "المسند": عاصفة كيار "تشيخ".. و"مها" في مرحلة الشباب "المسند": عاصفة كيار "تشيخ".. و"مها" في مرحلة الشباب توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة التسميات المناخية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، تحول عاصفة مها إلى درجة الإعصار يوم غدٍ الجمعة، وأن تتحرك شمالاً في بحر العرب. وأوضح "المسند" أن عاصفة كيار دخلت مرحلة الشيخوخة وأصبحت (تمشي الهوينا) بسرعة دورانية بلغت 64كم في الساعة وتتحرك جنوب غرب نحو جزيرة سقطرى. وأضاف بأن العاصفة "مها" التالية لكيار، ما زالت في مرحلة الشباب وسرعتها الآن 111كم في الساعة، ومتوقعاً أن تتحول إلى إعصار يوم غد، وتتحرك في بحر العرب باتجاه الشمال. الكلمات المفتاحية ، "المسند": عاصفة كيار "تشيخ".. و"مها" في مرحلة الشباب ،

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