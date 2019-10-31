، اللواء "العنزي" يشهد تخريج دورة "أمن المعلومات" بالحرس الوطني بالقطاع الغربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - حث الخريجين على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم

شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي، اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، اليوم الخميس، حفل تخريج دورة أمن المعلومات بالحرس الوطني بالقطاع الغربي.

وتفصيلاً، شملت الدورة عدد 15 متدربًا من مختلف منسوبي القطاع الغربي للوزارة، وركزت محاور التدريب التي أُقيمت بإدارة تقنية وأمن المعلومات بالحرس الوطني بالقطاع الغربي، على كيفية رفع مستوى الوعي بـ "أمن المعلومات".

وألقى اللواء العنزي، كلمة توجيهية للخريجين حثهم من خلالها على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم، مشيدًا بتطور كل برامج التدريب في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به منسوبو وزارة الحرس الوطني من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وفي الختام، أُعلنت أسماء الخريجين؛ حيث سلّم مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي؛ الشهادات لهم، ومن ثم اُلتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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