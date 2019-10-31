محمد بن مسعود - الدمام - 31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 09:02 PM استقبله بالمطار نائب أمير مكة المكرمة رئيس نيجيريا يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة رئيس نيجيريا يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة وصل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمد بخاري, جدة اليوم, لأداء مناسك العمرة. Advertisements وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي, الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, وأمين محافظة جدة صالح التركي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر. الكلمات المفتاحية ، رئيس نيجيريا يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة ،

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