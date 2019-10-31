بالخطوات طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن إلكترونياً وشروط التقديم في هذا البرنامج

ننشر لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن وأيضاً شروط التقديم في هذا البرنامج، حيث يعتبر مقدم من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية والهدف منه تخفيف الأعباء على المواطنين وبالأخص أصحاب الدخل المتوسط أو المحدود، ولمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأدت إلى ارتفاع الأسعار بسبب مشروعات الإصلاح الاقتصادي التي تتم داخل المملكة.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

قامت الحكومة السعودية بإتاحة أسهل الطرق الالكترونية التي يمكن من خلالها قيام المواطنين بالتسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية وإدخال البيانات المطلوبة، ومن هذه البيانات اسم المواطن ورقم الهاتف الخاص به وتاريخ ميلاده، ورقم الهوية الوطنية الخاصة به، وأيضاً تحديد عدد الأفراد في أسرته، والمبلغ الخاص بالدخل الشهري له، وبعد ذلك يتم مراجعة هذه البيانات، وإذا تطابقت الشروط المطلوبة مع بيانات هذا المواطن يحصل على دفعات حساب المواطن كل شهر، والتي يتم صرفها في العاشر من كل شهر ميلادي.

شروط التقديم في برنامج حساب المواطن

حسب القواعد الذي قام بوضعها برنامج حساب المواطن والتي تعطي الحق لأي مواطن سعودي مستقل التقديم على هذا البرنامج بشرط توافر مجموعة الشروط، وأهمها أن يكون هذا المتقدم جنسيته سعودية، ويتم استثناء من هذا الأمر أبناء المواطن وزوجته أو زوج المواطنة، وأيضاً حاملي بطاقة التنقل، ويجب أن يكون هذا المتقدم يقيم داخل هذه الأراضي ولا يقيم خارجها أكثر من 90 يوم.