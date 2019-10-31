استعلام عن صلاحيه تاشيره خروج وعوده برقم الهويه

خدمة استعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة، من الخدمات التي تهم جميع المغتربين بالاراضي الحجازية وكذلك اصحاب الاعمال لانهم يستخدمون هذه الخدمة الالكترونية في تقديم طلبات التأشيرات لجميع العاملين سواء كانوا مقيمين او وافدين، وذلك بدون الحاجة للذهاب إلى مصلحة الجوازات المنتشرة بالمحافظات يمكن بكل سهولة الاستفادة من خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بشكل إلكتروني، وذلك من اجل التعرف على صلاحيتها مدتها بالتاريخ الميلادي والهجري، حيث يمكن طباعة التأشيرة عبر نظام ابشر للجوازات وانت في منزلك بكل سهولة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط هذه الخدمة باسفل هذه المقالة فرجاءً تابعونا.

استعلام عن صلاحيه تاشيره خروج وعوده

عزيزي القارئ من المملكة العربية السعودية يمكن معرفة صلاحية التأشيرة من خلال استخدام رقم رخصة الاقامة ورقم التاشيرة الخاصة بك، وذلك من أجل الاطلاع على بيانات صلاحية تأشيرة خروج وعودة التي تتعلق بتاريخ صدورها وانتهائها وموعد المغادرة والعودة، فمن خلال الخطوات الموضحة بكم عبر النقاط التالية.

زيارة موقع وزارة الداخلية السعودية من خلال الرابط التالي.

الدخول على خدمة استعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة .

. نقوم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور من ثم.

نتظر تحميل الصفحة لكى تظهر كافة البيانات المتعلقة بالتاشيرة.

كما توفر خدمة الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة إمكانية استخراج تأشيرة خروج نهائي عن طريق النت، حيث سنقوم بالمقال القادم بشرح هذه الخدمة لكي نوفر الوقت على جميع متابعينا من داخل المملكة العربية السعودية.