وزارة العدل تُبرم اتفاقية مع “يسّر” للربط الإلكتروني بنظام “مراسلات”

أبرمت وزارة العدل مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لربط الوزارة بنظام المراسلات الإلكترونية الحكومي “مراسلات” في مقر البرنامج بالرياض. وأوضح المهندس علي العسيري الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” أن البرنامج يهدف من خلال إتاحة “مراسلات” للجهات الحكومية، إلى إيجاد نظام وطني لربط أنظمة الاتصالات الإدارية فيها.

وأشار إلى أنه يعمل على سرعة وكفاءة تبادل المعاملات بين الجهات الحكومية، إذ يتوقع منه أن يجري تواصلاً بين جهتين حكوميتين خلال ثوان بدلاً من المراسلات التقليدية والتي كانت تستغرق عدة أيام. كما يعمل النظام على توفير المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وحفظ المال العام، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، وتمكين الجهات الحكومية من إتمام خدماتها، وتقديمها إلكترونياً بشكل كامل. كما يقلل البرنامج دورة حياة تطوير الخدمات الإلكترونية، ويرفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية، وتبادل المراسلات والمستندات إلكترونياً بدلاً من الورق والمراسلين.