قرر مواطن بمحافظة الليث استلام جثمان ابنه الشاب ” عمر “الذي توفى إثر تعرضه لحادث مروري مروع على طريق “غميقة – الليث” بعد مرور أسبوعين من الحادث .
ووفقا لما نشره موقع ” سبق ” فقد قرر المواطن والد الشاب تسلم جثمان ابنه اليوم الخميس، من مستشفى الليث العام والصلاة عليه بعد صلاة العصر في الجامع الكبير بمركز غميقة شرق محافظة الليث؛ وذلك بعد أن أوكل محامياً لمتابعة قضية ابنه مع الجهات الرسمية لحين انتهائها.
وكان الشاب “عمر” قد لقي مصرعه في حادث مروع بطريق “الليث– غميقة” بعد اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة، وقد رفض والده تسلّم جثمانه؛ بعد تأكيده على وجود شبهة جنائية تسببت في وقوع الحادث ووفاة ابنه.
وقد تسلمت النيابة العامة بالليث ملف القضية، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوعين من الحادث.. والد الشاب ضحية طريق غميقة يقرر تسلم جثمان ابنه والصلاة عليه بعد هذا الإجراء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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