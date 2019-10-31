دورة تدريبية بعنوان(الاستثمار الذكي وتنمية المال) لمستفيدات الضمان بجازان

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. عقدت ادارة الضمان الاجتماعي ممثلة باقسام التمكين النسوية بمنطقة جازان دورة تدريبية بعنوان ( الاستثمار الذكي وتنمية المال ) للمدربه/ أفراح زولي لمستفيدات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وذلك بمسرح التنمية بالمنطقة .

وذلك من منطلق تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية بهدف السعي الى التحول بالمستفيدين من الاحتياج الى الإنتاج ونقلهم من الرعوية الى التنموية تحقيقاً لرؤية الدولة 2030

وبهدف الى نشر الوعي المالي لمستفيدات الضمان الاجتماعي وإستغلال الإمكانيات المادية والمعنوية والفكرية من أجل الوصول إلى اهدافهم وكذلك لمعرفة طرق الحصول على الأموال وكيفية الإستفادة منها وتوظيفها بطريقة فعالة بما يخدم أهدافهم ، ولاشك أن لجودة التخطيط المالي دور رئيسي في نجاح أي مشروع .

وقد اثنت الاستاذه / فوزيه باصهي مساعد مدير عام فرع وزاره العمل للتنمية الإجتماعية بجازان على جميع المشرفات على الدورة وهم منسقة التمكين بالمنطقه الاستاذه/ امنه البارقي بالتعاون مع الزميلات/حليمة زعلة ، رعنا مسملي ، ساميه عبدالعزيز ، حنان خميس ، فايزة باسودان.





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