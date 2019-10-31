السعودية اليوم / بريطانيا وسويسرا توقعان اتفاقية انتقالية في مجال الرعاية الاجتماعية



لندن 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

وقعت بريطانيا وسويسرا اليوم اتفاقية انتقالية لضمان استمرار ترتيبات التعاون في مجال الرعاية الاجتماعية بين البلدين عقب بريكزيت.

وأوضح وزير بريكزيت البريطاني جيمس دودريج في بيان أن الاتفاقية تضمن تمتع مواطنو المملكة المتحدة وسويسرا عند تنقلهم بين البلدين لمدة انتقالية بعد بريكزيت بنفس الرعاية الاجتماعية التي يتمتعون بها حاليًا، مما سيوفر اليقين للمواطنين الراغبين في التنقل بين البلدين.

ويأتي هذا ضمن سلسلة اتفاقات وقعتها بريطانيا مع عدد من الدول للحد من تأثيرات الخروج الأوروبي على المواطنين والمقيمين والأعمال.

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18:56ت م

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